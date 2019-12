VISION SUI MERCATI GLOBALI

Oggi vedremo una panoramica,prettamente soggettiva,di quello che osservo sui mercati mondiali, su quelli che sono gli scenari politici che lo stanno determinando.

-Brexit, il sentiment e la politica spinge per una soluzione semplice ed ordinata.Il mercato attualmente sta premiando fortemente la sterlina che si trova su dei livelli davvero molto interessanti.Credo sia probabile che il movimento possa continuare.

-Trump/Cina. Gli Usa capitanati da Donald, si sono resi conto che il vero problema a livello globale si chiama Cina, che ormai penetrata in ogni area del mercato dalla ricerca, alla tecnologia ai business reali.Quindi ha dato inizio ad una guerra fredda che durerà per degli anni, per cercare in tutti i modi di contrastare il fenomeno.Io credo che nel lungo termine non vincerà per un semplice fattore numerico,ossia gli asiatici sono in numero maggiore e anno una crescita di individui molto superiore a quella americana e quindi… alla fine diventeranno i padroni del mondo,se forse non lo sono già.

-Europa vive una non unione Europea e quindi un giorno strizza gli occhi agli Usa un giorno alla Cina in una sorta di limbo che non la porterà verso nessuna direzione.

-Sul fronte economia reale, credo che il futuro nel 2020/2021 sia di avere tassi ancora più fortemente negativi.Questo porterà su alcuni assets grandi problemi,ma darà una vera e reale spinta al mondo reale con una nuova crescita vera e reale.La cosa interessante,l’ osservazione e la comprensione dei timing,che vanno seguiti giornalmente,perché molto influenzati non da variabili economiche,ma politiche.