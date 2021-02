NelAsa: il futuro a idrogeno

(Oslo, 18 febbraio 2021) Nel ASA (Nel) ha registrato ricavi per 229,1 milioni di NOK nel quarto trimestre del 2020, in aumento da 175,9 milioni di NOK nello stesso trimestre del 2019 e un EBITDA di 96,2 milioni di NOK negativo (Q4 2019: -41,7 ) incl. una tantum, costi di aumento e un accantonamento di 20 milioni di NOK per una potenziale multa. Il portafoglio ordini si è concluso a circa 980 milioni di NOK, in crescita del 90%, e la società detiene oltre 2,3 miliardi di NOK in contanti. Nel ha delineato un obiettivo di produzione di idrogeno verde a 1,5 dollari al chilo * entro il 2025, superando le alternative fossili, e ribadisce le forti prospettive a lungo termine.

“Il quarto trimestre è stato un altro periodo impegnativo per Nel con diversi importanti premi per il progetto e la preparazione della roadmap tecnologica a supporto del nostro nuovo obiettivo di produrre idrogeno verde a 1,5 dollari al chilo entro il 2025. Raggiungere questo obiettivo consentirà all’idrogeno verde di iniziare a raggiungere la parità fossile. , che rappresenta uno dei risultati più significativi per soluzioni a emissioni zero e un pianeta a emissioni zero. L’espansione della produzione su scala multi-GW sarà determinante nella strategia, oltre a far crescere l’organizzazione per aggiungere capacità e capacità, e investire in tecnologia per garantire che Nel continui ad essere il leader globale nel settore dell’idrogeno “, afferma Jon André Løkke, amministratore delegato di Nel.

Nel ha registrato un fatturato nel quarto trimestre del 2020 di 229,1 milioni di NOK (175,9) con un EBITDA di -96,2 milioni di NOK, incl. una tantum, costi di aumento e un accantonamento di 20 milioni di NOK per una potenziale multa. Nel non riporta più l’EBITDA rettificato separatamente. La perdita operativa riportata è stata di -139,3 milioni di NOK (-62,4), mentre l’utile ante imposte si è concluso a 1 285,1 milioni di NOK (-95,1) a seguito di un adeguamento positivo del valore equo della partecipazione di Nel in Everfuel A / S. Il portafoglio ordini è cresciuto di oltre il 90% a circa 980 milioni di NOK dal quarto trimestre del 2019 e la società detiene oltre 2,3 miliardi di NOK in contanti.

Un elemento chiave della strategia Nel è espandere la produzione di elettrolisi per accogliere progetti su larga scala costruendo un impianto di produzione completamente automatizzato a Herøya, Norvegia. La produzione di prova della prima linea di produzione da 500 MW inizierà nel secondo trimestre del 2021 con l’inizio dell’aumento commerciale nel terzo trimestre del 2021. Nel recentemente ha anche annunciato che la struttura potrebbe essere successivamente ampliata fino a una capacità di oltre 2 GW.

“Herøya rappresenta la prima produzione su scala industriale degli elettrolizzatori più efficienti sul mercato, a un basso costo rivoluzionario. Il team Nel lavora continuamente per ridurre il costo dell’idrogeno, dove lo scale-up è fondamentale, e continuerà per valutare il momento esatto per la fase di espansione successiva “, afferma Jon André Løkke, e conclude:

“ Grandi opportunità rappresentano anche grandi sfide per Nel futuro, poiché mantenere una posizione di leadership richiede grandi investimenti, rapida espansione dell’organizzazione ed esecuzione di progetti su larga scala in tutto il mondo in un ambiente sempre più competitivo. Solo nel 2021 aggiungeremo più di 100 nuovi colleghi, distribuiremo oltre il 25% del capitale raccolto nel 2020 in progetti di sviluppo di impianti, attrezzature e tecnologie e aggiungeremo più capacità come richiesto dal mercato. Stiamo affrontando tutte queste sfide, poiché un futuro senza emissioni dipende dall’idrogeno verde e ribadiamo le nostre forti prospettive a lungo termine ”.