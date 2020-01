GUERRA COMMERCIALE: UE LA VERA PERDENTE TRA CINA E USA

GUERRA COMMERCIALE

L’eccesso di ottimismo dei partecipanti al mercato con l’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina è chiaramente esagerato, una volta che avremo i dettagli.

Nella controversia commerciale, è chiaro che la Cina è stata relativamente peggio. Il paese ha dovuto fare una svalutazione urgente dello yuan, salvare decine di entità nazionali e le loro riserve di valuta estera sono rimaste invariate, coprendo a malapena i loro impegni di credito … Ma, allo stesso tempo, il surplus commerciale della Cina è aumentato del 25% anche se era principalmente dovuto alle minori importazioni.

Sia gli Stati Uniti che l’economia cinese hanno subito un lieve impatto a causa di controversie commerciali. Gli Stati Uniti hanno registrato un lieve rallentamento della crescita, ma non hanno subito pressioni inflazionistiche a causa delle tariffe, mentre il disavanzo commerciale si è ridotto al livello più basso in 17 mesi e la disoccupazione è di almeno 50 anni. Nel caso della Cina, la crescita dell’economia (persino adeguata ai dati inflazionati) è stata meno colpita dalla guerra commerciale di quanto molti temessero. Sebbene le sue esportazioni siano cresciute molto meno del previsto, è stato in grado di aumentarle un po ‘, 0,5% nel 2019.

La Cina ha mostrato una forza relativa accettabile, ma il suo tallone d’Achille rimane la sua carenza di dollari. Le sue apparenti enormi riserve di 3 miliardi non sono operative a causa del suo crescente debito in valuta estera.

Debito Cina FX



La cosiddetta guerra commerciale ha avuto un impatto relativo sui due giganti, dimostrando che le tariffe erano solo una tattica da negoziare, ecco perché sono durate così poco. Quasi nessuno dubita che gli effetti avrebbero potuto essere molto maggiori se queste tariffe fossero state mantenute.

Naturalmente, la guerra commerciale è stata ampiamente utilizzata come scusa per giustificare gli effetti della saturazione del debito globale e della sovraccapacità. Ora non sarà più valido come jolly.

L’intero processo di negoziazione ha portato a un accordo di “fase uno” che solleva molte domande. È abbastanza? I dettagli sono abbastanza chiari per metterli in pratica? Come sarà realizzato senza aumentare gli inventari inattivi? La Cina può aumentare così tanto le sue importazioni statunitensi con la sua crescente carenza di dollari? Qual è l’impatto sul resto del mondo?

Questa è la chiave.

L’accordo tra Cina e Stati Uniti è in realtà più simile a un gioco globale a somma zero.

La Cina si è impegnata ad acquistare altri $ 200 miliardi di beni statunitensi tra il 2020 e il 2021 … una cifra verrà dai minori acquisti da altri. La cifra non è piccola poiché il surplus commerciale totale della Cina è di 421,5 miliardi. Cioè, rappresenta quasi il 23% dell’avanzo commerciale annuale suddiviso in due anni.

Perché è probabilmente un gioco a somma zero? La Cina acquisirà più beni negli Stati Uniti con la seguente suddivisione: $ 32,9 miliardi nel settore manifatturiero e industriale, $ 18,5 in energia, $ 12,8 miliardi in servizi e $ 12,5 miliardi in beni agricoli nel 2020, passando a $ 44,8, $ 33,9, $ 25,1 e $ 19,5 miliardi rispettivamente 2021.

Tutto ciò che aumenta avvantaggia gli Stati Uniti, ma non ci sono prove che la Cina stia attualmente importando meno del necessario, al contrario, come dimostrato dai suoi livelli di inventario. Pertanto, la Cina probabilmente importerà di più dagli Stati Uniti e meno da altri paesi.

In che modo influisce sull’Unione europea?

L’Unione europea è la prima o la seconda nella quota di mercato delle importazioni cinesi totali in vari settori. Secondo Morgan Stanley, i settori più colpiti sarebbero l’agricoltura (l’11% del totale delle importazioni cinesi, superato solo dal Brasile, che sarà anche influenzato negativamente dall’accordo), i prodotti chimici (25%), gli strumenti di precisione (19%), mezzi di trasporto (50%), macchinari e apparecchiature elettriche (11%, dietro a Taiwan, Corea e Giappone).

La seconda fase dell’accordo sarà la più complessa. La prima fase è fondamentalmente una serie di accordi minimi che includono pochi impegni reali in materia di controllo dei capitali, sicurezza legale e rispetto della proprietà intellettuale in Cina. La seconda fase si concentrerà sugli aspetti più rilevanti delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, tra cui la delocalizzazione del settore, i movimenti di capitali e i sussidi incrociati. Tuttavia, portare a zero il surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti è praticamente impossibile e, a mio avviso, non necessario.

È importante avvertire del basso impatto sulla crescita globale di questo accordo e del danno collaterale negativo per altri paesi. Esistono rischi per i paesi che dipendono molto dalle esportazioni di energia. Brasile, Qatar e Australia sono i più colpiti dall’accordo sulle importazioni di energia, ma anche su altri settori. L’impatto sul PIL mondiale potrebbe essere nullo. Ciò che penalizza la crescita e il commercio globali è una maggiore saturazione del debito e capacità in eccesso rispetto alla cosiddetta guerra commerciale, che è anche negativa ma non importante quanto i problemi strutturali nell’economia globale.

Finora, l’evidenza mostra che l’anello più debole nei negoziati sull’accordo Cina-USA era l’U europea