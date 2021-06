EAT JUST CONOSCIAMO IL LAEADER MONDIALE DELLE UOVA A BASE VEGETALE

EAT JUST

A causa di una maggiore attenzione al consumo etico, le proteine ​​alternative attraggono sia i consumatori che gli investitori. “Le proteine ​​alternative si sono trasformate negli ultimi anni da un prodotto di nicchia a un fenomeno mainstream”, rileva uno studio del Boston Consulting Group (BCG) . Un famoso esempio della fame degli investitori per azioni e azioni in società che producono proteine ​​alternative è Beyond Meat: il produttore di carne alternativa con sede negli Stati Uniti ha avuto una delle IPO di maggior successo degli ultimi due decenni quando è stato quotato in borsa nel 2019. Nei paragrafi seguenti, ci proponiamo di approfondire la storia di successo di Eat JUST, il più rinomato produttore di alternative all’uovo.

Scoperta rivoluzionaria: i fagioli mung possono sostituire le uova di gallina

L’azienda californiana Eat JUST sviluppa e commercializza sostituti a base vegetale per alimenti che normalmente utilizzano uova di gallina, con la maionese JUST Mayo che è il prodotto più noto. Josh Tetrick e Josh Balk hanno fondato la startup nel 2011. I primi anni sono stati spesi principalmente in ricerca e sviluppo. I ricercatori di Eat JUST (allora: Hampton Creek e Just) hanno testato varietà vegetali in laboratorio per identificare proteine ​​vegetali con proprietà simili alle uova di gallina, con particolare attenzione alla gelificazione e all’emulsione.

Dopo un’intensa attività di ricerca e sviluppo, la scoperta rivoluzionaria è stata che i fagioli verdi potevano sostituire le uova convenzionali. Il fagiolo verde è una specie vegetale della famiglia delle leguminose coltivata principalmente nel subcontinente indiano, nell’Asia orientale e nel sud-est asiatico. “Ci sono voluti cinque anni per trovarlo, ma abbiamo trovato una pianta che si arrampica magicamente come un uovo. È un legume ricco di proteine ​​chiamato fagiolo verde. I fagioli mung sono presenti nel sistema alimentare globale da migliaia di anni, ma non sono mai stati utilizzati in questo modo”, afferma il sito Web JUST .

L’uovo JUST è sempre più importante nel reparto uova, nella ristorazione e nel mercato degli ingredienti

Le alternative all’uovo Eat JUST a base di fagioli mung hanno una consistenza, un sapore e un colore simili alle uova di gallina. Tuttavia, la differenza per quanto riguarda l’impatto ambientale è enorme. Secondo Eat JUST , la loro alternativa a base vegetale utilizza il 98% in meno di acqua, ha un’impronta di carbonio inferiore del 93% e utilizza l’86% in meno di terra rispetto alle fonti animali convenzionali. L’alternativa all’uovo ha zero colesterolo e contiene meno grassi saturi rispetto alle uova tradizionali, con una quantità simile di proteine. Secondo Eat Just, “è una delle fonti proteiche più sostenibili disponibili”.

Whole Foods è stata la prima catena di alimentari a vendere prodotti a base di uova alternativi sviluppati da Hampton Creek e Just nel 2013. Oggi, partner forti come Alibaba, Costco, Walmart e Whole Foods Market distribuiscono i prodotti Eat JUST. Il JUST sta guadagnando quote di mercato nell’industria globale delle uova, nei servizi alimentari, nel mercato degli ingredienti alternativi e nel settore delle colazioni surgelate. Le uova sono il prodotto proteico vegetale in più rapida crescita.

100 milioni di uova equivalenti vendute nella primavera del 2021

Il produttore di uova alternativo è diventato un unicorno nel 2016 superando una valutazione di 1 miliardo di dollari. Nel 2020, Eat JUST ha creato una filiale asiatica con la società di private equity Proterra Investment Partners Asia. Attraverso la joint venture, Proterra ha promesso di investire fino a 100 milioni di dollari. Inoltre, un impianto di produzione Eat JUST è attualmente in costruzione a Singapore. Nel marzo 2021, Eat JUST ha raccolto un round di raccolta fondi da 200 milioni di dollari guidato dal fondo sovrano del Qatar e ha annunciato di aver venduto l’equivalente di 100 milioni di uova di gallina.

Oltre a produrre con successo uova a base vegetale, Eat JUST possiede il principale produttore di polli a base di cellule GOOD Meat. È la prima carne coltivata in laboratorio a ricevere l’approvazione normativa a Singapore e la città-stato è diventata il primo paese al mondo ad approvare le crocchette di pollo coltivate GOOD Meat per la vendita a livello nazionale. “Questa azienda multimiliardaria sta vendendo pollo coltivato in laboratorio in una prima mondiale”, la piattaforma di notizie economiche CNBC ha intitolato un articolo su Eat JUST e GOOD Meat nel marzo 2021.

Eat JUST potrebbe essere reso pubblico prima della fine del 2021

“Quello che vediamo oggi è solo l’inizio della trasformazione delle proteine”, afferma lo studio BCG sopra menzionato. “Entro il 2035, quando le proteine ​​alternative avranno raggiunto la piena parità con le proteine ​​animali convenzionali in termini di gusto, consistenza e prezzo, l’11% della carne, dei frutti di mare, delle uova e dei latticini consumati nel mondo sarà molto probabilmente alternativo”, scrivono gli autori dello studio. .

Inoltre, la società potrebbe già quotarsi quest’anno. “Una volta raggiunta la redditività operativa, inizierò a considerare un’IPO con il mio team, con il mio consiglio e con alcuni dei nostri principali azionisti”, è citato in un articolo di Reuters il co-fondatore e CEO di Eat JUST Josh Tetrick . Con la pandemia che aumenta gli acquisti, Eat JUST potrebbe diventare pubblico prima del previsto: “

L’obiettivo per raggiungere la redditività operativa è entro la fine del 2021″.

Riepilogo dei traguardi più impressionanti raggiunti da Eat JUST:

Whole Foods è stata la prima catena alimentare a vendere i prodotti a base di uova alternativi della startup nel 2013

superando 1 miliardo di dollari di valutazione e diventando un unicorno nel 2016

creazione di una filiale asiatica con la società di private equity Proterra Investment Partners Asia nel 2020

vendendo l’equivalente di 100 milioni di uova di gallina nel marzo 2021

alta probabilità di diventare pubblico nel 2021